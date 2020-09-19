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В мире     19.09.2020 12:26

В Мадриде с понедельника 21 сентября вернут частичный карантин

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Теги:  Мадрид  Испания  коронавирус  COVID-19  карантин 

19 сентября. Mossovetinfo.ru - С понедельника, 21 сентября, власти Мадрид частично возвращают ограничения для сокращения темпов прироста числа зараженных коронавирусом, сообщает испанская газета El Pais.

Жителям 37 районов запретят выезжать из них без уважительной причины. Всего ограничения затронут больше 850 тысяч человек. Меры будут действовать две недели.

В Испании число зараженных растет быстрее всего в Европе. Мадрид лидирует по этому показателю: суточный прирост новых случаев коронавируса в столице Испании в два раза превышает средний по стране.

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Теги: 
Мадрид  Испания  коронавирус  COVID-19  карантин 

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