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В мире     18.02.2018 11:56

В олимпийском Пхенчхане зарегистрировано 275 заражений норовирусом

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Теги:  Пхенчхан  норовирус  вспышка 

18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - По состоянию на субботу, 17 февраля, число зараженных норовирусом на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане возросло до 275 человек. На карантине остаются 59 пациентов, а остальные вернулись к полноценной трудовой деятельности. Об этом сообщает LosAngelesTimes.

Организационный комитет Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее накануне принял решение отменить традиционное рукопожатие хоккеистов после завершения матчей, чтобы обезопасить спортсменов от заболевания норовирусом.

Большинство случаев заражения, 111 человек, зафиксированы в молодежном центре.

Среди заразившихся в основном, рядовые работники различных объектов и волонтеры. Ранее сообщалось, что организаторы Игр отстранили от работы около 1200 охранников и отправили их в карантин. Их заменили 900 солдат корейской армии.

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Карта места

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Теги: 
Пхенчхан  норовирус  вспышка 

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