В олимпийском Пхенчхане зарегистрировано 275 заражений норовирусом

18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - По состоянию на субботу, 17 февраля, число зараженных норовирусом на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане возросло до 275 человек. На карантине остаются 59 пациентов, а остальные вернулись к полноценной трудовой деятельности. Об этом сообщает LosAngelesTimes.



Организационный комитет Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее накануне принял решение отменить традиционное рукопожатие хоккеистов после завершения матчей, чтобы обезопасить спортсменов от заболевания норовирусом.



Большинство случаев заражения, 111 человек, зафиксированы в молодежном центре.



Среди заразившихся в основном, рядовые работники различных объектов и волонтеры. Ранее сообщалось, что организаторы Игр отстранили от работы около 1200 охранников и отправили их в карантин. Их заменили 900 солдат корейской армии.