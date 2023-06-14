В Пекине состоялись переговоры главы МИД с госсекретарем США

19 июня — Mossovetinfo.ru — 18 июня в Пекине состоялись переговоры члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Цинь Гана с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Синьхуа.



Как отметил Цинь Ган, в настоящее время китайско-американские отношения находятся в самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами. Это не отвечает коренным интересам народов двух стран, а также общим ожиданиям мирового сообщества. По словам Цинь Гана, политика Китая по отношению к США отличается неизменной преемственностью и стабильностью. Она прежде всего руководствуется принципами взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, выдвинутыми председателем КНР Си Цзиньпином. Данные принципы должны быть совместно отстаиваемым духом, совместно охраняемой красной линией и совместно преследуемой целью.



Китай стремится сформировать стабильные, предсказуемые и конструктивные китайско-американские отношения, китайская сторона надеется, что США будут придерживаться объективного и рационального восприятия Китая, двигаться ему навстречу, защищать политическую основу китайско-американских отношений, трезво, профессионально и разумно урегулировать непредвиденные и случайные инциденты. Стороны должны неуклонно претворять в жизнь договоренности, достигнутые председателем Си Цзиньпином и президентом Джозефом Байденом в ходе их встречи на острове Бали, способствовать стабилизации китайско-американских отношений и их возвращению на правильную траекторию, подчеркнул Цинь Ган.



Стороны провели продолжительное, откровенное, углубленное и конструктивное обсуждение общей ситуации в китайско-американских отношениях и соответствующих важных вопросов. Стороны условились поддерживать контакты на высоком уровне. Стороны также обменялись мнениями по важным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.



Фото: Синьхуа