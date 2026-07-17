4 августа — Mossovetinfo.ru — Ведущие американские СМИ распространяют информацию, позволяющую предположить, что у США существует проблема продолжать конфликт с Ираном
в том виде, как это было с конца февраля, в том числе и из-за израсходования большей части своего запаса высокоточных ракет, востребованных в зоне Ормузского пролива и соседних территорий. При этом нельзя исключать, что данные публикации направлены на дезинформацию противников.
Так CNN сообщает, что запрос от высокопоставленного офицера военного командования США, ведущего войну с Ираном по приказу президента Дональда Трампа, был отправлен по электронной почте: «Нам нужны идеи».
«Мы ищем новые креативные и нестандартные способы давления и наказания Ирана», — написал офицер разведывательного управления Центрального командования США в сообщении, отправленном в среду широкой группе военных аналитиков, согласно источнику, знакомому с этим сообщением. Второй источник также сообщил, что высокопоставленный военный офицер США отправил сообщение на прошлой неделе, предлагая новые идеи о том, как вести себя с Ираном.
Запрос в стиле краудсорсинга, который, по словам военных чиновников, был необычным по электронной почте, является одним из признаков ограниченных — и потенциально неприятных — возможностей, доступных Трампу, чтобы заставить Иран заключить сделку на его условиях.
Надеясь найти альтернативу, чиновник CENTCOM начал мозговой штурм по электронной почте, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь идея получше. Второй источник сообщил, что Центральное командование Вооружённых сил США изучает все возможные варианты, признавая необходимость переоценки стратегии.
Это электронное письмо было отправлено до того, как Трамп пригрозил нанести новые удары по Ирану, но отменил их в минувшие выходные после того, как региональные чиновники — в частности, наследный принц Саудовской Аравии — вмешались в ситуацию, позвонив президенту и призвав его к деэскалации.
В то же время Рейтер (Reuters) сообщает, что Армия США израсходовала большую часть своего запаса высокоточных ракет в конфликте с Ираном. По словам трех источников, знакомых с данными, армия США израсходовала большую часть своего запаса высокоточных ракет большой дальности во время пятимесячной войны с Ираном, что вызывает опасения по поводу готовности вооруженных сил к будущим конфликтам.
По словам двух источников, США израсходовали «практически все» боеприпасы PrSM и ATACM; по словам одного из источников, США также израсходовали чуть менее половины своих глобальных запасов «Томагавков» (Tomahawk); некоторые официальные лица опасаются, что низкий уровень запасов повлияет на готовность США в случае начала нового конфликта.
По словам двух источников, военные руководители на протяжении нескольких недель предупреждали президента о сокращении запасов оборонительного вооружения, включая перехватчики Patriot.
Накануне представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер заявил, что долгосрочное соглашение о совместном с Украиной производстве Patriot не будет реализовано к предстоящей зиме.
«Очевидно, что сейчас самое важное - как можно быстрее передать Украине средства ПВО, необходимые ей, чтобы пережить еще одну зиму. Долгосрочное соглашение о производстве не будет реализовано к этой зиме, поэтому мы продолжим работу над ним. Но сначала нужно решить первоочередные задачи», - сказал Уитэкер в интервью телеканалу Fox Business.
Президент США Дональд Трамп 31 июля сообщил, что США должны быть очень осторожны с выдачей другим странам лицензий на производство американских вооружений. Он подчеркнул, что Вашингтон не давал согласия на поставку Киеву ни технологий выпуска систем Patriot, ни крылатых ракет Tomahawk, и поставил под сомнение такую возможность.
Также накануне стало известно, что Пентагон заключил с корпорациями Lockheed Martin и Northrop Grumman соглашения более чем на $3 млрд, нацеленные на наращивание мощностей по производству боеприпасов для систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD. Об этом говорится в заявлениях американского военного ведомства и Northrop Grumman.
В конце июля Пентагон сообщил, что увеличил до $58,6 млрд сумму рассчитанного на семь лет контракта с Lockheed Martin на производство и поставку боеприпасов для Patriot.