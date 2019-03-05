Другие материалы
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В мире
15.03.2019, 10:10
В результате нападений на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек
15 марта. Mossovetinfo.ru – В результате нападений с применением огнестрельного оружия на мечети в новозеландском городе Крайстчерч погибли 40 человек, сообщила журналистам премьер-министр Новой З...
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В мире
08.03.2019, 18:55
Успешно завершен полет американского корабля Crew Dragon
8 Mossovetinfo.ru - Негерметичный грузовой отсек космического корабля Crew Dragon, который утром отстыковался от МКС, успешно совершил в 08:45 по времени восточного побережья США (16:45 мск) приводнен...
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В мире
05.03.2019, 08:53
Названы самые богатые люди мира
5 марта. Mossovetinfo.ru – Самым богатым мужчиной мира стал владелец компании Amazon Джефф Безос, сообщает Forbes. Безос стал самым богатым мужчиной планеты второй год подряд. Сообщается, что...