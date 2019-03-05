15 марта. Mossovetinfo.ru – В результате нападений с применением огнестрельного оружия на мечети в новозеландском городе Крайстчерч погибли 40 человек, сообщила журналистам премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.



По словам Адерн, 10 человек погибли при нападении на мечеть Линвуде (пригород Крайстчерча) и еще 30 человек погибли во время нападения на мечеть Дин-Авеню непосредственно в городе.



Кроме того, не менее 20 человек получили серьезные ранения и были госпитализированы.



После нападения полиция задержала четырех человек.



Адерн заявила, что произошедшее было «хорошо спланированным терактом» и сообщила, что задержанные нападавшие придерживаются экстремистских взглядов. В стране введены повышенные меры безопасности.