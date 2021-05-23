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В мире     23.05.2021 12:30

В результате резкого ухудшения погоды в Китае погиб 21 участник ультрамарафона

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Теги:  Китай 

23 мая. Mossovetinfo.ru – В результате резкого ухудшения погоды в Китае в провинции Ганьсу погиб 21 участник ультрамарафона - забег апо пересеченной горной местности на 100 километров. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Днем 22 мая, когда участники находились на высокогорном участке, погода резко ухудшилась: начался град, ледяной дождь и сильный ветер. У спортсменов началось переохлаждение. Некоторые спортсмены решили сойти с дистанции, некоторые пропали без вести.

В забеге принимали участие 172 спортсмена. К утру воскресенья спасатели нашли последнего пропавшего без вести, всего погиб 21 человек. Плохая связь в горах осложняла поиски пропавших без вести.

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Карта места

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Теги: 
Китай 

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