В результате резкого ухудшения погоды в Китае погиб 21 участник ультрамарафона

23 мая. Mossovetinfo.ru – В результате резкого ухудшения погоды в Китае в провинции Ганьсу погиб 21 участник ультрамарафона - забег апо пересеченной горной местности на 100 километров. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.



Днем 22 мая, когда участники находились на высокогорном участке, погода резко ухудшилась: начался град, ледяной дождь и сильный ветер. У спортсменов началось переохлаждение. Некоторые спортсмены решили сойти с дистанции, некоторые пропали без вести.



В забеге принимали участие 172 спортсмена. К утру воскресенья спасатели нашли последнего пропавшего без вести, всего погиб 21 человек. Плохая связь в горах осложняла поиски пропавших без вести.