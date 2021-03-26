В результате столкновения двух поездов в Египте погибли 32 человека

26 марта. Mossovetinfo.ru — В Египте произошло столкновение двух поездов, в результате пострадали 32 человека, еще 66 человек ранено, сообщает телевидение страны.



Столкновение произошло на севере провинции Сохаг в районе города Тахта. Сообщается, что поезда шли на невысокой скорости. В результате столкновения два вагона были разрушены, один вагон перевернулся.



К месту аварии направлено 36 машин скорой помощи, пострадавших доставляют в соседние больницы. На место происшествия выехал министр здравоохранения Египта Хала Зайд.



Причины аварии пока неизвестны.