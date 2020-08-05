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В мире     05.08.2020 07:29

В результате взрыва в порту в Бейруте в городе погибли более 78 человек

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Теги:  Бейрут  взрыв  погибшие 

5 августа, Mossovetinfo.ru - В результате взрыва в порту в Бейруте погибли уже 78 человек и еще 4 тыс. граждан получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Reuters.

Минздрав Ливана сообщил, что многие люди числятся пропавшими без вести. Из-за ночи и перебоев в электроснабжении их поиски пострадавших были затруднены.

По версии властей, взрыв 4 августа произошел во время сварочных работ на одном из складов порта, где находилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры.

В результате взрыва обрушились фасады нескольких зданий, повреждения получили жилые дома и офисы. Пострадали дипмиссии, в том числе здание российского посольства. 

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Теги: 
Бейрут  взрыв  погибшие 

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