В результате взрыва в порту в Бейруте в городе погибли более 78 человек

5 августа, Mossovetinfo.ru - В результате взрыва в порту в Бейруте погибли уже 78 человек и еще 4 тыс. граждан получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Reuters.



Минздрав Ливана сообщил, что многие люди числятся пропавшими без вести. Из-за ночи и перебоев в электроснабжении их поиски пострадавших были затруднены.



По версии властей, взрыв 4 августа произошел во время сварочных работ на одном из складов порта, где находилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры.



В результате взрыва обрушились фасады нескольких зданий, повреждения получили жилые дома и офисы. Пострадали дипмиссии, в том числе здание российского посольства.

