В штабе Джо Байдена заявили о победе на выборах президента США

4 ноября. Mossovetinfo.ru - Штаб демократа Джо Байдена заявил о победе своего кандидата на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника штаба политика адвоката Боба Бауэра. Официальные результаты выборов на данный момент не обнародованы.



В штабе отметили, что не беспокоятся по поводу возможного обращения представителей президента Дональда Трампа в Верховный суд по поводу исхода выборов