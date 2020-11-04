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В мире     04.11.2020 19:07

В штабе Джо Байдена заявили о победе на выборах президента США

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Теги:  Джо Байден  Байден  США 

4 ноября. Mossovetinfo.ru - Штаб демократа Джо Байдена заявил о победе своего кандидата на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника штаба политика адвоката Боба Бауэра. Официальные результаты выборов на данный момент не обнародованы.

В штабе отметили, что не беспокоятся по поводу возможного обращения представителей президента Дональда Трампа в Верховный суд по поводу исхода выборов

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Теги: 
Джо Байден  Байден  США 

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