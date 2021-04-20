21 апреля. Mossovetinfo.ru — В городе Колумбусе в американском штате Огайо, полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девушку Макайю Брайант, сообщает Fox News. Сообщается, что погибшая сама вы...

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Присяжные в суде американского Миеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Коллегия присяжных вынесла р...

20 апреля. Mossovetinfo.ru — В наступающем туристическом сезоне Черногория снимет все ограничения для российских туристов, сообщил в микроблоге в Twitter министр финансов и социальной защиты Черногори...