Другие материалы
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В мире
21.04.2021, 11:36
В США полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку
21 апреля. Mossovetinfo.ru — В городе Колумбусе в американском штате Огайо, полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девушку Макайю Брайант, сообщает Fox News. Сообщается, что погибшая сама вы...
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В мире
21.04.2021, 10:23
В США бывшего полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
21 апреля. Mossovetinfo.ru — Присяжные в суде американского Миеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Коллегия присяжных вынесла р...
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В мире
20.04.2021, 19:18
Черногория снимает все ограничения для российских туристов
20 апреля. Mossovetinfo.ru — В наступающем туристическом сезоне Черногория снимет все ограничения для российских туристов, сообщил в микроблоге в Twitter министр финансов и социальной защиты Черногори...