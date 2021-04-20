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В мире     21.04.2021 10:23

В США бывшего полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

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Теги:  США  суд  присяжные  вердикт  Джордж Флойд 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Присяжные в суде американского Миеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Коллегия присяжных вынесла решение единогласно. Теперь судья определит меру наказания Шовину, экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор будет оглашен через 8 недель.

В мае 2020 года Шовин задержал Флойда, применив удушающий прием. В результате Флойд скончался. По мнению судмедэксперта помимо силовых приемов при задержании, смерти Флойда способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотиков.

Смерть Флойда спровоцировала массовые беспорядки в США, которые охватили крупные города в различных штатах. В результате более чем в 40 городах был введен комендантский час, в 15 штатах была развернута Национальная гвардия.

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Теги: 
США  суд  присяжные  вердикт  Джордж Флойд 

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