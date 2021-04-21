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В мире     21.04.2021 11:36

В США полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку

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Теги:  США  полиция  стрельба  убийство 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — В городе Колумбусе в американском штате Огайо, полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девушку Макайю Брайант, сообщает Fox News.

Сообщается, что погибшая сама вызвала полицию из-за конфликта с другими девушками. При этом погибшая взяла нож, чтобы защититься от нападения, однако не отреагировала на команды полицейских, в результате полицейские открыли по ней огонь. Макайя Брайант скончалась в больнице.

Девушка была застрелена примерно в тоже время, когда присяжные в суде американского Миеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Убийство Флойда спровоцировало массовые беспорядки на территории США.

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Теги: 
США  полиция  стрельба  убийство 

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