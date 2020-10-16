Другие материалы
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В мире
19.10.2020, 17:52
В США предложили исключить Турцию из НАТО
19 октября. Mossovetinfo.ru – Конгрессмен Тулси Габбард представил в Палату представителей Конгресса США резолюцию, в которой предлагается исключить Турцию из НАТО, сообщают «Ведомости» со ссылкой ...
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В мире
18.10.2020, 10:25
Работавший над делом об отравлении «Новичком» Скрипалей сержант потерял работоспособность
18 октября. Mossovetinfo.ru - Сержант британской полиции Ник Бейли, который первым осматривал в Солсбери дом отравленных веществом «Новичок» Сергея и Юлии Скрипалей, потерял работоспособ...
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В мире
16.10.2020, 10:57
Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск
16 октября. Mossovetinfo.ru – Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена Белоруссией в межгосударственный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России. Тих...