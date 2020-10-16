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В мире     19.10.2020 17:52

В США предложили исключить Турцию из НАТО

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Теги:  НАТО  США  Конгресс США  Турция  Армения  Азербайджан  Нагорный Карабах 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Конгрессмен Тулси Габбард представил в Палату представителей Конгресса США резолюцию, в которой предлагается исключить Турцию из НАТО, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

По данным АНКА, в резолюции предлагается исключить Турцию из НАТО в связи с турецкой поддержкой Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. Указано, что Турция провоцирует конфликт, оказывает военную поддержку Азербайджану, привлекает к конфликту боевиков из террористических организаций, а также привлекала к участию в конфликте свои самолеты.

В резолюции указано, что действия Турции противоречат позиции НАТО и содействуют агрессии Азербайджана.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Во времена СССР Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянским населением, входил в состав Азербайджанской ССР. После распада СССР Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана, и был поддержан Арменией. В ходе войны, прошедшей в 1992-1994 годах, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и еще семью прилегающими районами.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 августа. Стороны ведут боевые действия с применением артиллерии и бронетехники.


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Теги: 
НАТО  США  Конгресс США  Турция  Армения  Азербайджан  Нагорный Карабах 

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