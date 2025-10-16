 
Актуальные темы: переговоры
В мире     13.11.2025 07:40

В США завершился рекордно длинный шатдаун

Теги:  США  шатдаун  Трамп  правительство  финансирование 

13 ноября — Mossovetinfo.ru — Самый продолжительный в истории США период приостановки работы правительства (шатдаун) завершился после того, как президент Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании, чтобы возобновить работу правительства. Ранее Палата представителей одобрила законопроект 222 голосами против 209, при этом почти все республиканцы и несколько демократов проголосовали за него, сообщает CNN.

Документ, одобренный обеими палатами конгресса (сенатом и палатой представителей), предусматривает финансирование до 30 января 2026 года и позволяет немедленно возобновить работу федеральных ведомств, которая была парализована более 40 дней. После подписания закона о временном бюджете государственные учреждения вернутся к привычной работе, а с госслужащими расплатятся по долгам по зарплате. Некоторые критически важные программы, пострадавшие из-за недавнего прекращения финансирования, будут защищены от будущих политических баталий, поскольку законопроект предусматривает финансирование нескольких ключевых ведомств до конца 2026 финансового года.

В период шатдауна почти 700 тыс. федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска, причем часть из них получили уведомления об увольнении.

Президент Дональд Трамп заявил о готовности сотрудничать с лидерами демократов в вопросах здравоохранения за несколько минут до подписания закона о прекращении приостановки работы правительства.

В своем ночном обращении из Овального кабинета после подписания законопроекта о возобновлении работы правительства, Трамп призвал избирателей на промежуточных выборах в следующем году не забыть что демократы сделали этот шатдаун и создали проблемы для страны. «Я просто хочу сказать американскому народу, что вы не должны забывать об этом, когда мы будем приближаться к промежуточным выборам и другим событиям. Не забывайте, что они сделали с нашей страной»,— сказал Трамп, сообщает CNN.

