В центре Лос-Анджелеса объявили комендантский час

11 июня — Mossovetinfo.ru — В центре Лос-Анджелеса введен комендантский час на фоне продолжающихся протестов против миграционной политики Трампа. Он истекает в 6 утра по тихоокеанскому времени. Об этом сообщает CNN.



«Любой человек, продолжающий незаконное собрание или преступную деятельность, будет задержан и арестован», — заявило полицейское управление Лос-Анджелеса.



Также Департамент полиции Лос-Анджелеса сообщил во вторник вечером, что были произведены «десятки арестов», поскольку несколько протестных групп продолжают собираться в зоне, где действует комендантский час.



Мэр города Карен Басс сообщила о разграблении 23 магазинов и вандализме на улицах.



По оценкам официальных лиц, введших комендантский час в некоторых районах центра Лос-Анджелеса, менее 100 000 из почти 4 миллионов жителей города фактически проживают в зоне, закрытой для посещения, сообщил знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.



Ранее, 7 июня, президент США Дональд Трамп в ответ на протесты воспользовался редко применяемым законом о федерализации Национальной гвардии вопреки возражениям губернатора Калифорнии от Демократической партии Гэвина Ньюсома и местных чиновников.



Трамп санкционировал переброску в город до 4000 военнослужащих Национальной гвардии и 700 действующих морских пехотинцев.



Как сообщает Bloomberg, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью из-за мобилизации войск в Лос-Анджелесе и призвал другие штаты готовиться к подобным беспорядкам, поскольку протесты из-за иммиграционных рейдов продолжались пятую ночь подряд и привели к введению комендантского часа в некоторых районах города.



Почти 380 человек были арестованы в районе Большого Лос-Анджелеса с начала выходных в результате столкновений между полицией и демонстрантами, собравшимися в ответ на всё более агрессивные рейды сотрудников иммиграционной и таможенной служб.