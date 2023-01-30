В Турции огласили дату Газового саммита в Стамбуле

30 января, Mossovetinfo.ru - В Стамбуле 14-15 февраля 2023 года пройдет Газовый саммит (İstanbul Gas Summit) с участием стран-производителей «голубого топлива» с Ближнего Востока, Средиземного моря и Центральной Азии, и потребителей из Европы. Об этом сообщил в понедельник министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Anadolu.



Глава Минэнерго Турции рассказал далее о шагах по формированию в Турции международного газового хаба.



По его словам, на сегодняшний день Анкара наряду с Болгарией, ведет обсуждение вопроса поставок газа в Северную Македонию, Румынию и Молдову.



Глава Минэнерго Турции сообщил также, что "готовится подписание 10-летнего контракта с Оманом по закупке 1,4 млрд газа в год".