3 ноября. Mossovetinfo.ru – В столице Австрии Вене произошла террористическая атака, сообщает МВД страны.



В центре города у синагоги произошла стрельба. Позднее появилось сообщение, что один из террористов взорвал себя, еще несколько террористов скрылись. В дальнейшем в социальных сетях появились видео с перестрелкой между полицией и террористами.



Глава МВД Австрии назвал произошедшее терактом и попросил граждан не выходить на улицы. В центре города остановлен весь транспорт. Позднее в МВД подтвердили, что в результате теракта погиб один человек, однако точно число пострадавших не уточнили. Также в МВД подтвердили информацию, что террористы захватили заложников в одном из ресторанов Вены.



Помимо этого появилась информация, что один из террористов был убит, а еще один задержан, однако МВД Австрии эту информацию не подтвердило. Австрийские СМИ сообщают, что результате террористических атак пострадали 15 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии.



Точное число террористов неизвестно, операция по их выявлению и поимке продолжается.