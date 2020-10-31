Другие материалы
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В мире
03.11.2020, 00:33
В Вене произошла террористическая атака
3 ноября. Mossovetinfo.ru – В столице Австрии Вене произошла террористическая атака, сообщает МВД страны. В центре города у синагоги произошла стрельба. Позднее появилось сообщение, что оди...
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В мире
02.11.2020, 01:01
Для избрания президента Молдавии потребуется второй тур
2 ноября. Mossovetinfo.ru – Для избрания президента Молдавии потребуется второй тур, следует из данных молдавского Центризбиркома. Президентские выборы прошли в Молдавии в воскресенье, 1 ноя...
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В мире
31.10.2020, 10:56
Пашинян в письме Путину попросил Россию оказать помощь Армении
31 октября. Mossovetinfo.ru - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в письме Владимиру Путину попросил о проведении консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Россия может оказ...