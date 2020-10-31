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В мире     03.11.2020 00:33

В Вене произошла террористическая атака

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Теги:  Австрия  Вена  терроризм 

3 ноября. Mossovetinfo.ru – В столице Австрии Вене произошла террористическая атака, сообщает МВД страны.

В центре города у синагоги произошла стрельба. Позднее появилось сообщение, что один из террористов взорвал себя, еще несколько террористов скрылись. В дальнейшем в социальных сетях появились видео с перестрелкой между полицией и террористами.

Глава МВД Австрии назвал произошедшее терактом и попросил граждан не выходить на улицы. В центре города остановлен весь транспорт. Позднее в МВД подтвердили, что в результате теракта погиб один человек, однако точно число пострадавших не уточнили. Также в МВД подтвердили информацию, что террористы захватили заложников в одном из ресторанов Вены.

Помимо этого появилась информация, что один из террористов был убит, а еще один задержан, однако МВД Австрии эту информацию не подтвердило. Австрийские СМИ сообщают, что результате террористических атак пострадали 15 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии.

Точное число террористов неизвестно, операция по их выявлению и поимке продолжается.


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Теги: 
Австрия  Вена  терроризм 

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