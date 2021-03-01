В ВОЗ назвали число людей в мире с антителами к коронавирусу

1 марта. Mossovetinfo.ru – Менее 10% жителей земли на данный момент имеют антитела к коронавирусу, сообщила в интервью, опубликованном в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.



Сваминтан сослалась на результаты почти 500 исследований, согласно которым реально переболевших коронавирусом и имеющих антитела людей менее 10%. При этом, в некоторых районах городов, с высокой плотностью населения процент переболевших может составлять 50-60%, на наличие таких районов не означает, что город, или провинция выработали коллективный иммунитет.



Поэтому, по словам главного научного сотрудника ВОЗ, реальный коллективный иммунитет от коронавируса может быть приобретен только в результате масштабной вакцинации, а до того, как он появится, необходимо соблюдать все меры предосторожности.