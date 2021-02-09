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В мире     09.02.2021 14:12

В ВОЗ прокомментировали возможность передачи коронавируса от летучей мыши к человеку

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  COVID-19  исследования 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане маловероятно, сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции в Ухане, где работала международная группа ученых, Бен Эмбарек заявил, что поскольку в районе Уханя практически нет летучих мышей, прямая передача коронавируса от летучей мыши человеку маловероятна.

По словам эксперта, вероятнее всего было еще какое-то передаточное звено от летучей мыши к человеку, эксперты продолжают работу по его выявлению.

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  COVID-19  исследования 

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