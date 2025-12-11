Другие материалы
В мире
18.12.2025, 10:56
Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США
18 декабря — Mossovetinfo.ru — Венесуэла обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседа...
В мире
17.12.2025, 05:52
Трамп приказал заблокировать нефтяные танкеры попавшие под санкции в Венесуэле
17 декабря — Mossovetinfo.ru — «Полностью и безоговорочно заблокировать все нефтяные танкеры, подпадающие под санкц...
В мире
11.12.2025, 08:42
США предложили Европе план возвращения России в мировую экономику - WSJ
11 декабря — Mossovetinfo.ru — Соединенные Штаты представили странам Европы предложения по возвращению России в мир...