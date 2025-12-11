 
Актуальные темы: переговоры
В мире     18.12.2025 10:56

Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

Теги:  США  Трамп  Венесуэла  агрессия  ООН  заседание  Мадуро 

18 декабря — Mossovetinfo.ru — Венесуэла обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание из-за непрекращающейся агрессии США. Об этом пишет Reuters.

Постпредство Словении при ООН, исполняющее функции председателя СБ в декабре, подтвердило получение письма от Каракаса, сообщает ТАСС. Заседание, вероятно, будет назначено на следующий вторник, 23 декабря.

Китай поддерживает запрос Венесуэлы о проведении экстренного заседания СБ ООН в связи с действиями США, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Венесуэла способна защищать и осуществлять свой суверенитет в любых обстоятельствах. С соответствующим заявлением выступил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Президент США Дональд Трамп, как сообщалось накануне, потребовал от Каракаса вернуть украденные у США нефть, землю и иные активы, пригрозив Венесуэле невиданным до этого времени шоком. Также он распорядился «полностью и безоговорочно заблокировать все нефтяные танкеры, подпадающие под санкции», которые заходят в Венесуэлу и покидают её.

Нефтяные цены растут в ожидании возможного сокращения экспорта из Венесуэлы.

