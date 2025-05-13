19 мая — Mossovetinfo.ru — Верховный суд США в понедельник разрешил администрации Дональда Трампа лишить около 350 000 ...

19 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что его телефонный разговор с през...

13 мая — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию во вторник утром в рамках своего пе...