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В мире     19.05.2025 20:21

Верховный суд США разрешил Трампу отменить защиту от депортации венесуэльцев

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Теги:  США  Верховный суд  венесуэльцы  депортация  статус  Трамп  Байден 

19 мая — Mossovetinfo.ru — Верховный суд США в понедельник разрешил администрации Дональда Трампа лишить около 350 000 венесуэльцев, проживающих в Соединенных Штатах, временного статуса, защищавшего от депортации. Об этом сообщает Рейтер.

Этот статус ранее был предоставлен предыдущим президентом США Джо Байденом.

Трамп проводит политику по усилению депортаций в рамках своего жесткого подхода к иммиграции.

В апреле 2025 года Постановлением Верховного суд США отменено решение суда округа Колумбия о применении администрацией Д. Трампа мер военного характера, которое временно блокировало депортацию некоторых венесуэльских иммигрантов в иностранную тюрьму в Сальвадоре.

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Теги: 
США  Верховный суд  венесуэльцы  депортация  статус  Трамп  Байден 

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