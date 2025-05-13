Другие материалы
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В мире
19.05.2025, 20:21
Верховный суд США разрешил Трампу отменить защиту от депортации венесуэльцев
19 мая — Mossovetinfo.ru — Верховный суд США в понедельник разрешил администрации Дональда Трампа лишить около 350 000 ...
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В мире
19.05.2025, 19:58
Путин: разговор с Трампом был откровенным, содержательным, «весьма полезным».
19 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что его телефонный разговор с през...
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В мире
13.05.2025, 11:40
Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках первого зарубежного турне
13 мая — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию во вторник утром в рамках своего пе...