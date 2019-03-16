Другие материалы
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В мире
19.03.2019, 08:57
Владимир Зеленский стал абсолютным лидером предвыборной гонки на Украине - опрос
19 марта. Mossovetinfo.ru – Шоумен Владимир Зеленский стал безоговорочным лидером предвыборной гонки на Украине, следует из данных опроса, проведенного всеукраинской общественной организацией «Пере...
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В мире
18.03.2019, 17:02
Вышинский этапирован из Херсона в Киев
18 марта. Mossovetinfo.ru – Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был этапирован из Херсона в Киев, сообщил журналистам адвокат Вышинского Андрей Доманский. По словам Доманского,...
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В мире
16.03.2019, 17:39
В Киеве националисты забросали полицейских игрушечными свиньями
16 марта. Mossovetinfo.ru – В Киеве националисты забросали полицейских игрушечными свиньями. Об этом сообщает «Интерфакс». Акция сторонников украинских националистических организаций прошла 16...