19 марта. Mossovetinfo.ru – Шоумен Владимир Зеленский стал безоговорочным лидером предвыборной гонки на Украине, следует из данных опроса, проведенного всеукраинской общественной организацией «Передовые правовые инициативы».



По данным опроса, за Зеленского готовы отдать свои голоса на предстоящих президентских выборах 34% украинцев. При этом, во втором туре за Зеленского готовы отдать голоса 70% респондентов, независимо от того, кто будет его соперником.



В то же время социологи отмечают падение поддержки основных конкурентов Зеленоского. За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 14,22% респондентов, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,9%.



Отмечается, что к тройке лидеров приблизился основатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 11,1% опрошенных. Остальные кандидаты набирают все вместе меньше 7%.