Другие материалы
-
В мире
08.04.2023, 09:37
Вооруженные силы Китая 8-10 апреля проведут учения вокруг Тайваня
8 апреля. Mossovetinfo.ru - Проводимые вооруженными силами Китая 8-10 апреля проведут учения вокруг Тайваня являются п...
-
В мире
06.04.2023, 19:26
Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции
6 апреля, Mossovetinfo.ru - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Пекине провел переговоры с президентом Франции Э...
-
В мире
04.04.2023, 08:07
Путин определил Казань местом проведения саммита БРИКС в 2024 году
4 апреля. Mossovetinfo.ru - Встреча глав государств БРИКС пройдет в 2024 г. в Казани, следует из указа президента России ...