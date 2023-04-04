Вооруженные силы Китая 8-10 апреля проведут учения вокруг Тайваня

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Проводимые вооруженными силами Китая 8-10 апреля проведут учения вокруг Тайваня являются предупреждением сепаратистским и внешним силам, а также необходимой мерой защиты суверенитета КНР, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Ши И, сообщает РИА.



Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проведут учения и боевое патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня, - сообщил ранее в субботу Ши И.



Это серьезное предупреждение в отношении сговора и провокаций сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, с внешними силами, а также необходимая мера для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, - говорится в заявлении Ши И, опубликованном в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в соцсети WeChat.



Учения будут проходить под названием "Объединенный острый меч" (Lianhe Lijian, "Ляньхэ лицзянь").