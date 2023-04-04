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В мире     08.04.2023 09:37

Вооруженные силы Китая 8-10 апреля проведут учения вокруг Тайваня

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Теги:  КНР  Тайвань  учения 

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Проводимые вооруженными силами Китая 8-10 апреля проведут учения вокруг Тайваня являются предупреждением сепаратистским и внешним силам, а также необходимой мерой защиты суверенитета КНР, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Ши И, сообщает РИА.

Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проведут учения и боевое патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня, - сообщил ранее в субботу Ши И.

Это серьезное предупреждение в отношении сговора и провокаций сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, с внешними силами, а также необходимая мера для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, - говорится в заявлении Ши И, опубликованном в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в соцсети WeChat.

Учения будут проходить под названием "Объединенный острый меч" (Lianhe Lijian, "Ляньхэ лицзянь").

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Теги: 
КНР  Тайвань  учения 

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