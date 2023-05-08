Воссоединение Китая должно быть воплощено в жизнь -- глава МИД КНР

11 мая - Mossovetinfo.ru - Послевоенный мировой порядок необходимо защищать, и воссоединение Китая должно быть воплощено в жизнь. Об этом в среду заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Цинь Ган, посетивший место проведения Потсдамской конференции 1945 года, - сообщает СИНЬХУА.



Стремление сепаратистов к "независимости Тайваня" является вызовом для международной справедливости и порядка, противоречит исторической тенденции и обречено на провал, - отметил министр иностранных дел Цинь Ган.



Как отметил глава МИД КНР, Соединенные Штаты постоянно заявляют о том, что необходимо защищать мировой порядок, основанный на правилах, однако при этом игнорируют Потсдамскую декларацию, которую сами же составили. США поддерживают сепаратистские действия по обретению "независимости Тайваня" и потворствуют им, наносят ущерб послевоенному мировому порядку, подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая. "Для китайского народа это является неприемлемым", -- заявил Цинь Ган.



В Потсдамской декларации, опубликованной по итогам конференции, были подтверждены положения Каирской декларации, согласно которой все захваченные Японией территории Китая, включая Тайвань, должны быть возвращены Китаю.