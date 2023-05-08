Другие материалы
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В мире
11.05.2023, 07:16
Воссоединение Китая должно быть воплощено в жизнь -- глава МИД КНР
11 мая - Mossovetinfo.ru - Послевоенный мировой порядок необходимо защищать, и воссоединение Китая должно быть воплощ...
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В мире
09.05.2023, 20:40
Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха контрнаступления - госсекретарь США
9 мая - Mossovetinfo.ru - Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для того, чтобы "быть успешной" при поп...
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В мире
08.05.2023, 10:43
ЕС нарушит доверие Китая, если введет санкции против его компаний - МИД КНР
8 мая – Mossovetinfo.ru – Евросоюз нарушит доверие и сотрудничество Европы и Китая, если введет санкции против китай...