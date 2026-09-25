ВС РФ массированным ударом поразили предприятия для производства «Фламинго» и БПЛА в Киеве и шести областях

7 октября — Mossovetinfo.ru — Российские войска в результате массированного удара ночью поразили предприятия, задействованные для производства ракет «Фламинго» и БПЛА в Киеве и шести областях на Украине . Об этом 7 октября сообщили в Минобороны РФ.



«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании Fire Point для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях», - говорится в сообщении.



Также сообщается, что Вооруженные силы РФ поразили в Киеве промышленное предприятие, где осуществлялась сборка и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9, а также комплектующих к ним, сообщили в Минобороны России.



«В результате удара поражены: промышленное предприятие (ООО «Умные боеприпасы») в Киеве, осуществляющее сборку и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9, а также комплектующих к ним», - говорится в сообщении.



Также ВС РФ поразили в Днепре Южный машиностроительный завод, на котором производили, хранили и осуществляли поставку ВСУ крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также беспилотников большой и средней дальности, сообщили в Минобороны России.



«В результате удара поражены в Днепропетровской области: предприятие ракетно-космической промышленности (ГППО «Южный машиностроительный завод имени О.Макарова») в городе Днепр, осуществляющее производство, хранение и поставку ВСУ крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2», - говорится в сообщении.



Также поражен завод в Харьковской области, где хранились ракеты «Фламинго». «В результате удара поражены… в Харьковской области: механический завод в н.п. Лозовая, осуществляющий сборку и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также комплектующих к ним», - говорится в сообщении.



Также ВС РФ ночью поразили цех сборки и место хранения дронов, на базе которого производили комплектующие для крылатых ракет FP-5 «фламинго» в Киеве, сообщило в среду Минобороны России. «Сегодня ночью в результате удара Вооруженными Силами Российской Федерации поражен цех сборки и место хранения беспилотных летательных аппаратов (ЧАО «Фанплит») в городе Киев, на базе которого осуществляется производство комплектующих для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и также БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2», - говорится в сообщении.



Также в Кременчуге поражено предприятие «Автокраз», где производились ПУ ракет «Фламинго», а также табачная фабрика, выпускающая боеприпасы для ВСУ, сообщили в Минобороны России.



ВС РФ поразили в Прилуках Черниговской области промышленное предприятие ТД «Пластмасс-Прилуки» в населенном пункте Прилуки, осуществляющего производство и хранение комплектующих для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», - сообщили в МО РФ.



В Харьковской области, в населенном пункте Лозовая, ВС РФ поразили механический завод, осуществляющий сборку и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго» «, а также комплектующих к ним», - сообщили в военном ведомстве.



В Кременчуге ВС РФ поразили предприятию «Автокраз», где производятся шасси для пусковых установок «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ.



Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что «Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1 750 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

