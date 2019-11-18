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В мире     18.11.2019 13:36

Встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря - Песков

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Теги:  нормандская четверка  переговоры  Дмитрий Песков  Париж 

18 ноября. Mossovetinfo.ru – Встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подготовка к саммиту ведется и находится в завершающей стадии. При этом пресс-секретарь российского президента не стал раскрывать конкретный график мероприятий, сообщив, что он находится в стадии подготовки. Также Песков отказался обсуждать вопрос о том, какие документы могут быть подписаны по итогам встречи, однако выразил надежду, что встреча будет продуктивной.

При этом Песков отметил, что в рамках подготовки к саммиту «нормандской четверки» президент России Владимир Путин проведет 18 ноября международные телефонные переговоры, однако не раскрыл, кто будет собеседником российского президента.

«Нормандский формат» - встреча президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Данный формат направлен на урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. Первая встреча «нормандской четверки» прошла в июне 2014 года. Последняя встреча прошла в октябре 2016 года. С тех пор переговоры проходили либо на уровне глав МИД, либо по телефону.


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Теги: 
нормандская четверка  переговоры  Дмитрий Песков  Париж 

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