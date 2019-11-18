18 ноября. Mossovetinfo.ru – Встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По словам Пескова, подготовка к саммиту ведется и находится в завершающей стадии. При этом пресс-секретарь российского президента не стал раскрывать конкретный график мероприятий, сообщив, что он находится в стадии подготовки. Также Песков отказался обсуждать вопрос о том, какие документы могут быть подписаны по итогам встречи, однако выразил надежду, что встреча будет продуктивной.



При этом Песков отметил, что в рамках подготовки к саммиту «нормандской четверки» президент России Владимир Путин проведет 18 ноября международные телефонные переговоры, однако не раскрыл, кто будет собеседником российского президента.



«Нормандский формат» - встреча президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Данный формат направлен на урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. Первая встреча «нормандской четверки» прошла в июне 2014 года. Последняя встреча прошла в октябре 2016 года. С тех пор переговоры проходили либо на уровне глав МИД, либо по телефону.