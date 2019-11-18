18 ноября. Mossovetinfo.ru – Встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, подготовка к саммиту ведется и находится в завершающей стадии. При этом пресс-секретарь российского президента не стал раскрывать конкретный график мероприятий, сообщив, что он находится в стадии подготовки. Также Песков отказался обсуждать вопрос о том, какие документы могут быть подписаны по итогам встречи, однако выразил надежду, что встреча будет продуктивной.
При этом Песков отметил, что в рамках подготовки к саммиту «нормандской четверки» президент России Владимир Путин проведет 18 ноября международные телефонные переговоры, однако не раскрыл, кто будет собеседником российского президента.
«Нормандский формат» - встреча президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Данный формат направлен на урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. Первая встреча «нормандской четверки» прошла в июне 2014 года. Последняя встреча прошла в октябре 2016 года. С тех пор переговоры проходили либо на уровне глав МИД, либо по телефону.
14:01 Город (Москва и область) Электробусы в Москве вышли на 17-й маршрут
13:52 В мире Россия передала Украине задержаные в 2018 году корабли
13:36 В мире Встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря - Песков
12:49 Город (Москва и область) Голосование по проекту Бирюлевской линии метро началось в «Активном гражданине»
11:53 Город (Москва и область) Аномально высокое давление ожидается в Москве во второй половине недели
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы
09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий
08:42 Общество Cтартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников»
12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»