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В мире     12.07.2023 11:31

Вторую волну жары с температурой до 44,6 градусов по Цельсию переживает Испания

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Теги:  Европа  Испания  жара  красный уровень тревоги 

12 июля — Mossovetinfo.ru — Высокая температура воздуха в Испании из-за горячих воздушных масс, идущих из Сахары продолжалась во вторник и сохранится до четверга на юге страны сообщает Государственное метеорологическое агентства Испании (AEMET). В южных провинциях Кордова и Хаэн зафиксирована самая жаркая погода с максимальной температурой 45 градусов по Цельсию.

AEMET объявило красный уровень тревоги в нескольких районах страны.

Первая волна летней жары пришлась на последнюю неделю июня, когда в 23 испанских провинциях температура воздуха достигла 43 градусов по Цельсию и был введен "желтый" или "оранжевый" уровень метеорологической опасности.

По прогнозам метеорологов, жаркая погода продержится в Средиземноморье около двух недель. На Кипре температура поднимется до +42, в Хорватии — до +38, а во Франции к концу недели установится жара в +37. 

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Теги: 
Европа  Испания  жара  красный уровень тревоги 

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