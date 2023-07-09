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Вторую волну жары с температурой до 44,6 градусов по Цельсию переживает Испания
12 июля — Mossovetinfo.ru — Высокая температура воздуха в Испании из-за горячих воздушных масс, идущих из Сахары прод...
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11.07.2023, 10:39
Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась - посол России в США
11 июля — Mossovetinfo.ru — "Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась", "делается все, ...
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09.07.2023, 10:18
Страны и политики выступают против передачи из США Украине кассетных боеприпасов - обзор
9 июля — Mossovetinfo.ru — 7 июля помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединен...