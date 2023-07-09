Вторую волну жары с температурой до 44,6 градусов по Цельсию переживает Испания

12 июля — Mossovetinfo.ru — Высокая температура воздуха в Испании из-за горячих воздушных масс, идущих из Сахары продолжалась во вторник и сохранится до четверга на юге страны сообщает Государственное метеорологическое агентства Испании (AEMET). В южных провинциях Кордова и Хаэн зафиксирована самая жаркая погода с максимальной температурой 45 градусов по Цельсию.



AEMET объявило красный уровень тревоги в нескольких районах страны.



Первая волна летней жары пришлась на последнюю неделю июня, когда в 23 испанских провинциях температура воздуха достигла 43 градусов по Цельсию и был введен "желтый" или "оранжевый" уровень метеорологической опасности.



По прогнозам метеорологов, жаркая погода продержится в Средиземноморье около двух недель. На Кипре температура поднимется до +42, в Хорватии — до +38, а во Франции к концу недели установится жара в +37.