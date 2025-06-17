ВВС США ударили по ядерным объектам Ирана, Трамп угрожает новыми ударами (обзор новостей)

22 июня — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС страны атаковали три иранских ядерных объекта Ирана: Фордо, Натанзу, Исфахану. Трамп предупреждает, что США будут преследовать и другие цели, если не наступит мир.



«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный комплект БОМБ был сброшен на основной объект, Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. СЕЙЧАС НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», - говорится в заявление президента Дональда Дж. Трампа.



Государственное телевидение Ирана сообщает, что персонал с объектов был эвакуирован.



Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что нападения США на ядерные объекты являются «возмутительными и будут иметь долгосрочные последствия». Он ссылается на положения Устава ООН о праве на самооборону и говорит, что Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа. Иран запросил Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с ударами США по ядерным объектам республики.



Глава ООН заявил, что он «крайне встревожен» ударом США по Ирану, и призвал к миру



Трамп заявил, что в Иране осталось еще «много целей», но ключевые объекты «целиком и полностью уничтожены». Он поблагодарил Израиль, отметив, что страны «работали как команда».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «в сегодняшней операции против ядерных объектов Ирана Америка действительно не имеет себе равных. Она сделала то, чего не смогла бы сделать ни одна другая страна на Земле».



Администрация Трампа проинформировала ведущих республиканцев о ракетном ударе Ирана, но не демократов.



Американские бомбардировщики B-2 были задействованы в ударах по ядерным объектам Ирана, объявленным президентом Дональдом Трампом в субботу, сообщил Reuters американский чиновник, выступая на условиях анонимности. Ранее в субботу Reuters сообщал о перемещении бомбардировщиков B-2, которые могут быть оснащены для перевозки массивных бомб, которые, по словам экспертов, были бы идеальными для ударов по объектам.



Ожидается, что в понедельник рынки нефти и судоходства вырастут в цене, поскольку трейдеры обеспокоены стабильностью поставок из всех стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Ирак, Абу-Даби и Катар,



Завод по обогащению урана в Фордо — один из ключевых объектов ядерной программы Ирана. Он находится под землей, и Израиль не имеет оружия, которое бы позволило его разрушить, однако у США есть авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 тонн, которые, как полагают эксперты, способны нанести урон заводу. Это оружие способны нести стелс-бомбардировщики B-2, которые США накануне направили в сторону Ближнего Востока.



(по материалам Bloomberg , Bloomberg TV, CNN, Reuters, аккаунтов Трампа в соцсетях, пресс-пула Белого дома)