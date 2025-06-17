 
Актуальные темы: переговоры
В мире     22.06.2025 08:53

ВВС США ударили по ядерным объектам Ирана, Трамп угрожает новыми ударами (обзор новостей)

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Иран  ядерная программа  ядерные объекты  Фордо  Натанзу  Исфахану  США  ВВС  бомбардировщики  B-2  атака  Трамп  Дональд Трамп  угрозы  Израиль  ООН 

22 июня — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС страны атаковали три иранских ядерных объекта Ирана: Фордо, Натанзу, Исфахану. Трамп предупреждает, что США будут преследовать и другие цели, если не наступит мир.

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный комплект БОМБ был сброшен на основной объект, Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. СЕЙЧАС НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», - говорится в заявление президента Дональда Дж. Трампа.

Государственное телевидение Ирана сообщает, что персонал с объектов был эвакуирован.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что нападения США на ядерные объекты являются «возмутительными и будут иметь долгосрочные последствия». Он ссылается на положения Устава ООН о праве на самооборону и говорит, что Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа. Иран запросил Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с ударами США по ядерным объектам республики.

Глава ООН заявил, что он «крайне встревожен» ударом США по Ирану, и призвал к миру

Трамп заявил, что в Иране осталось еще «много целей», но ключевые объекты «целиком и полностью уничтожены». Он поблагодарил Израиль, отметив, что страны «работали как команда».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «в сегодняшней операции против ядерных объектов Ирана Америка действительно не имеет себе равных. Она сделала то, чего не смогла бы сделать ни одна другая страна на Земле».

Администрация Трампа проинформировала ведущих республиканцев о ракетном ударе Ирана, но не демократов.

Американские бомбардировщики B-2 были задействованы в ударах по ядерным объектам Ирана, объявленным президентом Дональдом Трампом в субботу, сообщил Reuters американский чиновник, выступая на условиях анонимности. Ранее в субботу Reuters сообщал о перемещении бомбардировщиков B-2, которые могут быть оснащены для перевозки массивных бомб, которые, по словам экспертов, были бы идеальными для ударов по объектам.

Ожидается, что в понедельник рынки нефти и судоходства вырастут в цене, поскольку трейдеры обеспокоены стабильностью поставок из всех стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Ирак, Абу-Даби и Катар,

Завод по обогащению урана в Фордо — один из ключевых объектов ядерной программы Ирана. Он находится под землей, и Израиль не имеет оружия, которое бы позволило его разрушить, однако у США есть авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 тонн, которые, как полагают эксперты, способны нанести урон заводу. Это оружие способны нести стелс-бомбардировщики B-2, которые США накануне направили в сторону Ближнего Востока.

(по материалам Bloomberg , Bloomberg TV, CNN, Reuters, аккаунтов Трампа в соцсетях, пресс-пула Белого дома)


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Иран  ядерная программа  ядерные объекты  Фордо  Натанзу  Исфахану  США  ВВС  бомбардировщики  B-2  атака  Трамп  Дональд Трамп  угрозы  Израиль  ООН 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:53 В мире ВВС США ударили по ядерным объектам Ирана, Трамп угрожает новыми ударами (обзор новостей)

18:10 Другое Глава Белоруссии Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником Президента США Келлогом

11:13 Город (Москва и область) Собянин: Цифровые технологии избавили москвичей от 1,5 млрд лишних бумажных документов

10:40 Город (Москва и область) Московская область готовит эксперимент по приглашению трудовых мигрантов без русского языка - губернатор

10:09 Мнения Греф назвал равновесным валютный курс более 100 рублей за доллар

Актуальные материалы

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru