1 апреля. Mossovetinfo.ru – ЦИК Украины обработал более 50% голосов избирателей на выборах президента страны.



Согласно последним официальным данным, после обработки 50.36% протоколов лидирует шоумен Владимир Зеленский (30,20%), второе место занимает действующий президент Украины Петр Порошенко (16,64%), третье – Юлия Тимошенко (13,08%).



Таким образом, во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский и Порошенко.