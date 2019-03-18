18 марта. Mossovetinfo.ru – Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был этапирован из Херсона в Киев, сообщил журналистам адвокат Вышинского Андрей Доманский.



По словам Доманского, его подзащитный был этапирован в Киев еще в четверг, однако адвокат сумел попасть к своему клиенту только в понедельник, 18 марта.



Доманский также сообщил, что Вышинский помещен в ужасные условия, в камере, в которую его поместили, нет света, спать Вышинский вынужден на голых нарах, так как матрас ему не выдали. Адвокат заявил, что это было сделано умышлено, чтобы показать отношение к политическим заключенным. Кроме того, Доманский выразил опасение, что такие условия содержания могут повлиять на здоровье Вышинского. Адвокат изучает возможность подать жалобу на условия содержания своего клиента.



Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. 17 мая Херсонский суд арестовал Вышинского. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Позднее срок ареста Вышинского несколько раз продлевался.



20 марта кассационный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Вышинского на арест. 26 марта Подольский суд Киева должен начать рассмотрение дела Вышинского.



Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с арестом Вышинского беспрецедентной и заявил, что глава РИА Новости Украина был арестован за свою профессиональную деятельность. Российские власти направили в Киев несколько нот протеста, в которых требовала прекратить насилие над журналистом. Свою обеспокоенность преследованием журналистов РИА Новости Украина выразил и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который также призвал освободить Вышинского.