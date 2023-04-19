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В мире     21.04.2023 07:50

WP сообщила о предложении США Киеву отступить из Бахмута из-за риска окружения

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Теги:  Артемовск  Бахмут  WP 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Администрация Соединенных Штатов предупреждала киевские власти, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать Артемовск (украинское название - Бахмут), поэтому лучше оставить город. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на секретную документацию Пентагона и американской разведки, которая, предположительно, попала в соцсети.

В просочившемся в Сеть документе с грифом «Совершенно секретно» говорится, что «постоянное» продвижение России с ноября «поставило под угрозу способность Украины удерживать город».

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Воздушно-десантные войска и артиллерия России пресекли попытки Вооружённых сил Украины контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска (Бахмута).

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Теги: 
Артемовск  Бахмут  WP 

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