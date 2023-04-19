Другие материалы
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В мире
21.04.2023, 07:50
WP сообщила о предложении США Киеву отступить из Бахмута из-за риска окружения
21 апреля. Mossovetinfo.ru — Администрация Соединенных Штатов предупреждала киевские власти, что Вооруженные силы У...
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В мире
20.04.2023, 18:04
Космический корабль Starship разрушился на высоте около 38 километров
20 апреля. Mossovetinfo.ru - SpaceX «многому научилась для следующего тестового запуска» написал в своей соцсети основат...
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В мире
19.04.2023, 07:17
ООН высказала США обеспокоенность сообщениями о прослушивании Гутерриша - офис генсека
19 апреля. Mossovetinfo.ru - ООН официально высказала США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании генер...