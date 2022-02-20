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В мире     20.02.2022 17:20

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми

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Теги:  Пекин  Китай  Олимпийские игры  закрытие 

20 февраля. Mossovetinfo.ru - XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине в воскресенье вечером объявлены закрытыми, передает Синьхуа.

На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года на Национальном стадионе в Пекине о закрытии Игр объявил Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
На церемонии закрытия присутствовал Председатель КНР Си Цзиньпин.

Олимпийский флаг на церемонии закрытия был передан мэрам итальянских городов Милан и Кортина-д'Ампеццо, которые в 2026 году примут у себя Олимпийские игры.


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Теги: 
Пекин  Китай  Олимпийские игры  закрытие 

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