XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми

20 февраля. Mossovetinfo.ru - XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине в воскресенье вечером объявлены закрытыми, передает Синьхуа.



На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года на Национальном стадионе в Пекине о закрытии Игр объявил Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

На церемонии закрытия присутствовал Председатель КНР Си Цзиньпин.



Олимпийский флаг на церемонии закрытия был передан мэрам итальянских городов Милан и Кортина-д'Ампеццо, которые в 2026 году примут у себя Олимпийские игры.