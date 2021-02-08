16:18 В мире YouTube заблокировал резонансное «расследование» Навального
15:16 Другое В 2020 году в большинстве российских регионов вырос рынок подержанных автомобилей
14:06 Власть В Кремле объяснили высылку трех европейских дипломатов
13:14 Происшествия 11-летняя школьница в Москве выпала из окна 9-го этажа
12:36 Город (Москва и область) Практически все ограничения из-за COVID-19 в Московской области сняты
11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета
17:35 Мнения Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального
16:27 Город (Москва и область) В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров
11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов
09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году