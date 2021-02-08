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В мире     08.02.2021 16:18

YouTube заблокировал резонансное «расследование» Навального

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Теги:  YouTube  Алексей Навальный  ФСБ  блокировка 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – Видедохостинг YouTube заблокировал видео Алексея Навального, в котором тот звонит своему якобы отравителю. У видео было более 27 миллионов просмотров.

На странице ролика указано, что в нем содержатся материалы, которые принадлежат пользователю ViacomCBS. Ролик Навального заблокирован по требованию данного пользователя за несоблюдение авторских прав.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite.

В декабре Навальный разместил видеоролик, в котором он звонит одному из своих якобы отравителей, представившись помощником главы Совбеза и экс главы ФСБ Николая Патрушева. Центр общественных связей ФСБ назвал этот ролик «провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ России и ее сотрудников».

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Теги: 
YouTube  Алексей Навальный  ФСБ  блокировка 

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