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В мире     20.11.2022 21:26

За изоляцию России Европа и Польша заплатят бесконечную цену - Эрдоган

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Теги:  Россия  Европа  Польша  Эрдоган  мнение  цена изоляции 

20 ноября. Mossovetinfo.ru - Политика изоляции России приведет к серьезным последствиям для европейских стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша", — отметил Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, что суда под флагом Турции продолжают вывоз зерна с портов Украины в рамках зерновой сделки.

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Теги: 
Россия  Европа  Польша  Эрдоган  мнение  цена изоляции 

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