28 мая. Mossovetinfo.ru – Российский гражданин, сотрудник миссии ООН по делам администрации в Косове Михаил Краснощеков, задержанный утром 28 мая, освобожден, об этом заявил представитель миссии.
Ранее сообщалось, что сотрудник миссии ООН, российский гражданин Михаил Краснощеков был задержан полицией непризнанной республики. Российское посольство в Сербии потребовало немедленного освобождения россиянина.
Глава непризнанной республики Хашим Тачи заявил, что россиянин был задержан полицией в связи с тем, что пытался помешать их действиям. При этом Тачи назвал Краснощекова «россиянином, замаскированным под дипломата».
16:56 Город (Москва и область) Еще три московских предприятия получили статус промышленного комплекса
16:08 В мире Задержанный в Косово россиянин освобожден
15:15 В России Москва и Подмосковье являются лидерами в сфере цифровых госуслуг
14:20 Общество В Москве 28 мая зафиксирован самый теплый день с начала года
14:00 В мире Посольство России потребовало немедленно освободить задержанного в Косово россиянина
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро