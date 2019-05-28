28 мая. Mossovetinfo.ru – Российский гражданин, сотрудник миссии ООН по делам администрации в Косове Михаил Краснощеков, задержанный утром 28 мая, освобожден, об этом заявил представитель миссии.



Ранее сообщалось, что сотрудник миссии ООН, российский гражданин Михаил Краснощеков был задержан полицией непризнанной республики. Российское посольство в Сербии потребовало немедленного освобождения россиянина.



Глава непризнанной республики Хашим Тачи заявил, что россиянин был задержан полицией в связи с тем, что пытался помешать их действиям. При этом Тачи назвал Краснощекова «россиянином, замаскированным под дипломата».