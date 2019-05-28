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В мире     28.05.2019 16:08

Задержанный в Косово россиянин освобожден

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Теги:  Косово  Сербия 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Российский гражданин, сотрудник миссии ООН по делам администрации в Косове Михаил Краснощеков, задержанный утром 28 мая, освобожден, об этом заявил представитель миссии.

Ранее сообщалось, что сотрудник миссии ООН, российский гражданин Михаил Краснощеков был задержан полицией непризнанной республики. Российское посольство в Сербии потребовало немедленного освобождения россиянина.

Глава непризнанной республики Хашим Тачи заявил, что россиянин был задержан полицией в связи с тем, что пытался помешать их действиям. При этом Тачи назвал Краснощекова «россиянином, замаскированным под дипломата».


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Теги: 
Косово  Сербия 

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