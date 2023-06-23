Другие материалы
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В мире
29.06.2023, 00:19
Закупку Польшей интегрированной системы управления ПВО и ПРО на сумму $15 млрд одобрил Госдеп США
29 июня — Mossovetinfo.ru — Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на $15 млрд ...
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В мире
26.06.2023, 09:46
МИД Израиля планирует выразить протест дипмиссии Украины после резкой критики
26 июня — Mossovetinfo.ru — МИД Израиля планирует вызвать посла Украины и выразить протест после того, как Посольств...
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В мире
23.06.2023, 10:02
Западное противотанковое оружие, переданное Украине, Израиль находит у своих границ — Нетаньяху
23 июня — Mossovetinfo.ru — Западное противотанковое оружие уже обнаружили у израильских границ, заявил премьер-мин...