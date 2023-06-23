29 июня — Mossovetinfo.ru — Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на $15 млрдОб этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.По данным Пентагона, речь идет о 48 пусковых установках Patriot и 644 ракетах для них, а также датчиках, вспомогательном оборудовании и запчастях. Основными подрядчиками стали Raytheon Corp и Lockheed Martin.Reuters отмечает, что одобрение Госдепом продажи не означает, что контракт был подписан.В январе 2023 года Министр обороны Мариуш Блащак в эфире телеканала TVP Info сообщил, что, доведя численность польской армии до 300 тысяч человек при общей численности населения около 38 миллионов человек. Также Блащак напомнил, что в 2022 году польские вооруженные силы получили из разных стран современное вооружение.