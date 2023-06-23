 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     29.06.2023 00:19

Закупку Польшей интегрированной системы управления ПВО и ПРО на сумму $15 млрд одобрил Госдеп США

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Польша  ПВО  ПРО  закупка  Госдепартамент  США 

29 июня — Mossovetinfo.ru — Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на $15 млрд

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

По данным Пентагона, речь идет о 48 пусковых установках Patriot и 644 ракетах для них, а также датчиках, вспомогательном оборудовании и запчастях. Основными подрядчиками стали Raytheon Corp и Lockheed Martin.

Reuters отмечает, что одобрение Госдепом продажи не означает, что контракт был подписан.

В январе 2023 года Министр обороны Мариуш Блащак в эфире телеканала TVP Info сообщил, что Польша создает самую сильную армию в Европе, доведя численность польской армии до 300 тысяч человек при общей численности населения около 38 миллионов человек. Также Блащак напомнил, что в 2022 году польские вооруженные силы получили из разных стран современное вооружение.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Польша  ПВО  ПРО  закупка  Госдепартамент  США 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

00:19 В мире Закупку Польшей интегрированной системы управления ПВО и ПРО на сумму $15 млрд одобрил Госдеп США

23:41 В России Правительство утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

22:25 Город (Москва и область) «Желтый» уровень опасности, на четверг, 29 июня, объявлен в Московском регионе из-за града, грозы и сильного ветра

08:51 Другое Развитие искусственного интеллекта может привести к «вымиранию» человечества - специалисты по ИИ

08:06 Власть Госслужащих, которые покинули страну в трудную минуту, необходимо наказать - председатель Госдумы

Актуальные материалы

14:10 В России Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну

09:30 Общество Списки "элиты", улетевшей из России 24 июня при попытке вооруженного мятежа предложено опубликовать - Гусев

11:40 Город (Москва и область) На Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание по будням с 19:00 до 6:00 с 30 июня по 27 июля

09:46 Другое Батискаф "Титан" подвергся "катастрофическому взрыву", погибли все пять человек на борту

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru