Другие материалы
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В мире
23.06.2023, 10:02
Западное противотанковое оружие, переданное Украине, Израиль находит у своих границ — Нетаньяху
23 июня — Mossovetinfo.ru — Западное противотанковое оружие уже обнаружили у израильских границ, заявил премьер-мин...
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В мире
22.06.2023, 14:07
Минобороны сообщило об ударе по складу западного оружия на Украине
22 июня — Mossovetinfo.ru — Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удар по складу вооружения и военной техник...
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В мире
21.06.2023, 18:32
Значительно понижены прогнозы цен на газ в Европе на 2023 и 2024 года - Fitch Ratings
21 июня — Mossovetinfo.ru — Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings значительно понизило прогнозы цен на газ в Е...