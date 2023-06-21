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В мире     23.06.2023 10:02

Западное противотанковое оружие, переданное Украине, Израиль находит у своих границ — Нетаньяху

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Теги:  Украина  СВО  запад  оружие  торговля  распространение  Израиль  опасения 

23 июня — Mossovetinfo.ru — Западное противотанковое оружие уже обнаружили у израильских границ, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью Jerusalem Post, комментируя отказ Израиля предоставить Украине военную помощь, к чему призывает Киев.

Израиль опасается, что передаваемое Украине вооружение окажется у Ирана и будет использовано против Тель-Авива,

«У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана и использоваться против нас. И кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах», — сказал Нетаньяху.

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Теги: 
Украина  СВО  запад  оружие  торговля  распространение  Израиль  опасения 

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