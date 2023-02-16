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В мире     16.02.2023 08:28

Западные союзники испытывают неудачу в попытке "своевременно" поставить танки украинской армии - Bloomberg

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Теги:  Украина  запад  танки 

16 февраля, Mossovetinfo.ru - Министр обороны Германии Борис Писториус признался, что западные союзники испытывают неудачу в попытке помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели и собрать два полных батальона танков Leopard 2, сообщает Bloomberg.

Германия и Португалия - единственные две страны, которые взяли на себя обязательство отправить версию Leopard 2 A6, 14 из которых были обещаны правительством в Берлине и три от Португалии, сообщил Писториус журналистам в среду после встречи с коллегами по НАТО в Брюсселе. “Мы не достигнем численности батальона”, - сказал Писториус.

Польша собрала около 30 единиц старой версии Leopard 2 формата A4, чего почти достаточно для стандартного украинского батальона из 31 единицы, но многие из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет развернуть, сказал Писториус.

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Теги: 
Украина  запад  танки 

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