9 мая — Mossovetinfo.ru — Пресс-служба Кремля опубликовала список 28 документов, подписанных и принятых 8 мая по итога...

7 мая — Mossovetinfo.ru — Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию Синдур, нанеся...