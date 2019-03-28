Другие материалы
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В мире
31.03.2019, 21:22
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины - exit poll
31 марта. Mossovetinfo.ru – Телеведущий Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины, следует из данных опросов при выходе из и...
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В мире
31.03.2019, 11:01
В Украине проходит голосование на президентских выборах
31 марта, Mossovetinfo.ru - В Украине в воскресенье, 31 марта, проходят выборы президента страны. В выборах принимают участие 39 кандидатов. Чтобы одержать победу, необходимо набрать 50% голосов и...
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В мире
28.03.2019, 16:58
Зеленский на 10% опережает в рейтинге Тимошенко и Порошенко - опрос
28 марта. Mossovetinfo.ru – Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на 10% опережает в рейтинге своих ближайших конкурентов Юлию Тимошенко и действующего президента страны Петра Порошенко,...