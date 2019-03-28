31 марта. Mossovetinfo.ru – Телеведущий Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины, следует из данных опросов при выходе из избирательных участков (exit poll), которые провел телеканал «112 Украина».



Согласно этим данным, Зеленский набирает 30,7 процента, Порошенко - 18,6%. Юлия Тимошенко набирает 13,9% и не проходит во второй тур.



Второй тур на выборах президента Украины пройдет 21 апреля. Победу в нем одержит кандидат, набравший большее число голосов избирателей.