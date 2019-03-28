28 марта. Mossovetinfo.ru – Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на 10% опережает в рейтинге своих ближайших конкурентов Юлию Тимошенко и действующего президента страны Петра Порошенко, следует из данных опроса, проведенного социологической исследовательской группой «Рейтинг».



По данным опроса, на предстоящих выборах, которые пройдут в воскресенье, 31 марта, за Зеленского готовы проголосовать 26,6% респондентов. За Порошенко и Тимошенко готовы проголосовать по 17% опрошенных.



Все остальные кандидаты не набрали 10%. При этом каждый шестой участник опроса до сих пор не определился с выбором.