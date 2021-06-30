Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление - Путин

30 июня. Mossovetinfo.ru – Президент Украины Владимир Зеленский отдал страну под полное внешнее управление. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».



«Что встречаться с Зеленским,если он отдал страну под полное внешнее управление? Все решения принимаются в Вашингтоне, частично - в Париже», - сказал президент России.



При этом Путин отметил, что не отказывается от встречи с Зеленским, но надо понять, о чем говорить.