21 апреля. Mossovetinfo.ru – Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины, следует из результатов опроса граждан при выходе из избирательных участков.
Согласно данным национального exit poll, Зеленский набирает 73,2% голосов, а действующий президент Украины Петр Порошенко – 25,3%.
Для победы во втором туре выборов необходимо набрать простое большинство голосов.
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