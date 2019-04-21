21 апреля. Mossovetinfo.ru – Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины, следует из результатов опроса граждан при выходе из избирательных участков.



Согласно данным национального exit poll, Зеленский набирает 73,2% голосов, а действующий президент Украины Петр Порошенко – 25,3%.



Для победы во втором туре выборов необходимо набрать простое большинство голосов.