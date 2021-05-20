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В мире     20.05.2021 12:49

Зеленский заявил о начале подготовки его встречи с Путиным

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Теги:  Владимир Зеленский  Зеленский  Владимир Путин  Путин  Россия  Украина  переговоры 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале переговоров по организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и РФ» - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной второй годовщине его избрания президентом Украины.

В апреле Зеленский разместил в Telegram видеообращение, в котором призвал Владимира Путина встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

В ответ Владимир Путин заявил, что по вопросам проблем Донбасса, украинскому руководству необходимо вести переговоры с руководителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а если речь идет о развитии отношений между Москвой и Киевом, то президента Украины готовы принять в Москве «в любое удобное время».

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Теги: 
Владимир Зеленский  Зеленский  Владимир Путин  Путин  Россия  Украина  переговоры 

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