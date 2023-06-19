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В мире
21.06.2023, 18:32
Значительно понижены прогнозы цен на газ в Европе на 2023 и 2024 года - Fitch Ratings
21 июня — Mossovetinfo.ru — Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings значительно понизило прогнозы цен на газ в Е...
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В мире
19.06.2023, 16:11
Китай и США пока не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными
19 июня — Mossovetinfo.ru — Китай и США пока не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными н...
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В мире
19.06.2023, 09:06
В Пекине состоялись переговоры главы МИД с госсекретарем США
19 июня — Mossovetinfo.ru — 18 июня в Пекине состоялись переговоры члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Цинь ...