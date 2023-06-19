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В мире     21.06.2023 18:32

Значительно понижены прогнозы цен на газ в Европе на 2023 и 2024 года - Fitch Ratings

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Теги:  Fitch Ratings  газ  Европа  прогноз  TTF  хаб  2023 год  2024 год  СПГ  поставки 

21 июня — Mossovetinfo.ru — Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings значительно понизило прогнозы цен на газ в Европе на 2023 и 2024 года по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба) в связи с достаточными поставками сжиженного природного газа (СПГ), — сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз понижен с 20 долларов, как сообщалось в марте, до 10-12 долларов за тысячу кубических футов.

Уровень цен на газ в Европе по индексу TTF на 2026 год сохранен в размере 5 долларов за тысячу кубических футов.

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Теги: 
Fitch Ratings  газ  Европа  прогноз  TTF  хаб  2023 год  2024 год  СПГ  поставки 

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