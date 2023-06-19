Значительно понижены прогнозы цен на газ в Европе на 2023 и 2024 года - Fitch Ratings

21 июня — Mossovetinfo.ru — Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings значительно понизило прогнозы цен на газ в Европе на 2023 и 2024 года по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба) в связи с достаточными поставками сжиженного природного газа (СПГ), — сообщается в пресс-релизе агентства.



Прогноз понижен с 20 долларов, как сообщалось в марте, до 10-12 долларов за тысячу кубических футов.



Уровень цен на газ в Европе по индексу TTF на 2026 год сохранен в размере 5 долларов за тысячу кубических футов.