 
Актуальные темы: коронавирус

Лента новостей

03 Апреля

06:38 Город (Москва и область) Московские дороги промоют в субботу специальным шампунем после зимнего сезона

06:20 В Москве открылись ярмарки выходного дня

02 Апреля

19:11 В России К лету все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса

18:12 Общество Москалькова направила директору ФСИН обращения адвокатов Навального о медицинской помощи

17:31 Город (Москва и область) Кинотеатр «Художественный» откроют после реконструкции 9 апреля

16:13 Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля журналиста Дмитрия Егорова

14:58 Общество Суд в Москве трижды оштрафовал Twitter на общую сумму в 8,9 миллиона рублей

14:34 Город (Москва и область) Строительство ТПУ «Серп и Молот» началось в Москве

13:59 Общество Суд оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона рублей

13:51 В России Начались испытания вакцины от коронавируса в виде капель

Календарь новостей

Апрель 2021

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
Все даты »
Выберите даты событий:
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре   

Актуальные материалы

22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru