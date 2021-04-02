06:38 Город (Москва и область) Московские дороги промоют в субботу специальным шампунем после зимнего сезона
06:20 В Москве открылись ярмарки выходного дня02 Апреля
19:11 В России К лету все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса
18:12 Общество Москалькова направила директору ФСИН обращения адвокатов Навального о медицинской помощи
17:31 Город (Москва и область) Кинотеатр «Художественный» откроют после реконструкции 9 апреля
16:13 Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля журналиста Дмитрия Егорова
14:58 Общество Суд в Москве трижды оштрафовал Twitter на общую сумму в 8,9 миллиона рублей
14:34 Город (Москва и область) Строительство ТПУ «Серп и Молот» началось в Москве
13:59 Общество Суд оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона рублей
13:51 В России Начались испытания вакцины от коронавируса в виде капель
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В апреле будет 4 таких уборки. Специальные комплексные бригады вручную помоют дороги в местах не доступных для коммунальной техники.
Для торговли на ярмарках представлено 1526 торговых мест
Производство вакцины «Спутник V» активно развивается в России, кроме того, есть договоренности о производстве вакцины с 10 странами. При этом, часть произведенной за рубежом вакцины планируется поставлять в Россию.
Москалькова подчеркнула, что обеспечение прав на качественную медицинскую помощь в местах заключения, является одним из приоритетов ее деятельности в качестве омбудсмена.
Кинотеатр «Художественный» является старейшим кинотеатром Москвы. Он был построен в 1909 году.
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Протоколы в отношении Twitter были составлены за систематический отказ удалить незаконный контент.
Завершить строительство нового ТПУ планируется в 2024 году.
Twitter оштрафован за систематические отказы администрации соцсети удалять незаконный контент.
Нозальная вакцина будет двухкомпонентной, вводить ее смогут только врачи.
Новый вестибюль станции «Окружная» будет сопряжен с одноименными станциями МЦК и МЦД-1, кроме того, на станции МЦД-1 Окружная можно сеть в аэроэкспресс до Шереметьево.
Мужчина 2001 года рождения пытался ударить полицейского отверткой, а также нанес ему удар ногой.
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