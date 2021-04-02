В России 02.04.2021, 19:11 К лету все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса

Производство вакцины «Спутник V» активно развивается в России, кроме того, есть договоренности о производстве вакцины с 10 странами. При этом, часть произведенной за рубежом вакцины планируется поставлять в Россию.

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