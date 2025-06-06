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В России     10.06.2025 09:09

102 беспилотника самолетного типа уничтожили за ночь силы противовоздушной обороны

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Теги:  БПЛА  беспилотник  ПВО  Минобороны  Москва  Московская область 

10 июня — Mossovetinfo.ru — За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 102 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 21.50 мск 9 июня до 05.50 мск 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», говорится в сообщении.

В том числе перехвачены и уничтожены беспилотники: над Брянской областью – 46, над Белгородской – 20, по девять над Воронежской и Крымом, по четыре над Калужской и Татарстаном, три над Московским регионом, по два над Ленинградской, Орловской и Курской областями и еще один над Смоленской.

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Теги: 
БПЛА  беспилотник  ПВО  Минобороны  Москва  Московская область 

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