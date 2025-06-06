Другие материалы
-
В России
10.06.2025, 09:09
102 беспилотника самолетного типа уничтожили за ночь силы противовоздушной обороны
10 июня — Mossovetinfo.ru — За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 102 беспилотника самолетного типа. Об эт...
-
В России
07.06.2025, 08:40
5 БПЛА, атаковавших Москву, уничтожены ночью ПВО Минобороны - Собянин
7 июня — Mossovetinfo.ru — В ночь на субботу, 7 июня, мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о том, что ...
-
В России
06.06.2025, 13:50
Банк России снизил ключевую ставку до 20%
6 июня — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России на заседании 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых, ...