Другие материалы
В России
10.09.2025, 07:51
122 украинских беспилотника были сбиты силами ПВО над регионами России в течение ночи, сообщили в Минобороны
10 сентября — Mossovetinfo.ru — С полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских...
В России
05.09.2025, 08:26
Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат - Путин
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России выступил на пленарном заседании юбилейного, десятого Восточного эк...
В России
01.09.2025, 07:25
Вступил в силу Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
1 сентября — Mossovetinfo.ru — В России вступил в силу закон об ответственности за умышленный поиск в интернете экст...