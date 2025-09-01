 
Актуальные темы: переговоры
В России     10.09.2025

122 украинских беспилотника были сбиты силами ПВО над регионами России в течение ночи, сообщили в Минобороны

Теги:  Минобороны  ПВО  беспилотники  БПЛА  СВО 

10 сентября — Mossovetinfo.ru — С полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: Об этом сообщило Минобороны России.

21 БПЛА— было уничтожено над Брянской областью, 17 — над территорией Республики Крым, 12 — над Воронежской областью, по 11 БПЛА было сбито над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края.

9 БПЛА сбиты над территорией Орловской области, 5 — над Калужской, три — над Рязанской, по два — над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей. Еще один был уничижен над Тульской областью.

Также 15 украинских БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

Также Минобороны сообщило, что 9 сентября с 17.40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

