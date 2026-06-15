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19.06.2026, 08:29
133 украинских БПЛА самолетного типа перехвачены и уничтожены в ночь на 19 июня над регионами РФ
19 июня — Mossovetinfo.ru — 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа перехвачены и уничтожен...
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16.06.2026, 15:40
Официально началась избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва
16 июня — Mossovetinfo.ru — 16 июня 2026 на Официальном портале правовой информации pravo.gov.ru опубликован Указ Президента ...
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15.06.2026, 11:04
В Киеве, Харькове и Днепропетровске поражены десятки предприятий ОПК – МО РФ
15 июня — Mossovetinfo.ru — «Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского ре...