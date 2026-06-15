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В России     19.06.2026 08:29

133 украинских БПЛА самолетного типа перехвачены и уничтожены в ночь на 19 июня над регионами РФ

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Теги:  Россия  Москва  Московская область  Минобороны  ПВО  БПЛА  СВО  беспилотники 

19 июня — Mossovetinfo.ru — 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа перехвачены и уничтожены в течение ночи в период с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 18 июня текущего года до 07:00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.

В ночь с 17 на 18 июня Москва и Подмосковье подверглись одной из крупнейших атак украинских беспилотников. По информации мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве были сбиты 194 беспилотника. Несколько дронов достигли территории МНПЗ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих официальных информационных каналах сообщил о некоторых последствиях атак беспилотников на Московскую область ночью и утром 18 июня.

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Теги: 
Россия  Москва  Московская область  Минобороны  ПВО  БПЛА  СВО  беспилотники 

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