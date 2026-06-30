155 украинских БПЛА над Россией за ночь на 3 июля уничтожила ПВО - МО РФ

3 июля – — Mossovetinfo.ru — Дежурными средствами ПВО уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь на 3 июля, сообщило Минобороны РФ.



«В течение ночи в период с 20.00 2 июля до 7.00 3 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении.



В тот же период мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальных информационных каналах сообщил об уничтожении шести БПЛА, летевших на Москву системой ПВО Минобороны. Также мэр сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.



Утром 3 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Калуги, Череповца, Ярославля, которые к настоящему времени сняты. Об этом сообщили в Росавиации.