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В России
03.07.2026, 07:48
155 украинских БПЛА над Россией за ночь на 3 июля уничтожила ПВО - МО РФ
3 июля – — Mossovetinfo.ru — Дежурными средствами ПВО уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над терри...
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В России
02.07.2026, 07:59
2 июля: силы ПВО за ночь сбили 327 украинских беспилотников над российскими регионами - МО
2 июля — Mossovetinfo.ru — Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников самолетно...
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В России
30.06.2026, 08:09
419 украинских беспилотников в ночь на 30 июня сбили силы ПВО - МО
30 июня — Mossovetinfo.ru — Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в период с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня 419...