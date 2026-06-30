 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
В России     03.07.2026 07:48

155 украинских БПЛА над Россией за ночь на 3 июля уничтожила ПВО - МО РФ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минобороны  ПВО  Россия  Москва  Собянин  сообщения  БПЛА  уничтожение  СВО 

3 июля – — Mossovetinfo.ru — Дежурными средствами ПВО уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь на 3 июля, сообщило Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 2 июля до 7.00 3 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении.

В тот же период мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальных информационных каналах сообщил об уничтожении шести БПЛА, летевших на Москву системой ПВО Минобороны. Также мэр сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Утром 3 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Калуги, Череповца, Ярославля, которые к настоящему времени сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минобороны  ПВО  Россия  Москва  Собянин  сообщения  БПЛА  уничтожение  СВО 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:48 В России 155 украинских БПЛА над Россией за ночь на 3 июля уничтожила ПВО - МО РФ

21:00 Происшествия Суд в приговорил мужчину к 14 годам за шпионаж в московском регионе в пользу украинских спецслужб

07:59 В России 2 июля: силы ПВО за ночь сбили 327 украинских беспилотников над российскими регионами - МО

08:09 В России 419 украинских беспилотников в ночь на 30 июня сбили силы ПВО - МО

18:16 Власть Повысить эффективность распределения топлива поручил вице-премьер Правительства РФ

Актуальные материалы

06:58 В мире Кремль опубликовал видеообращение Путина в преддверии официального визита в КНР

14:53 В России Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей

22:16 В мире Путин: дело в украинском конфликте идет к завершению

23:13 В мире Состоялся откровенный и деловой разговор Путина и Трампа – Ушаков

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru