 
Актуальные темы: переговоры
В России     20.07.2025 08:21

16 украинских БПЛА, летевших на Москву, перехвачены и уничтожены средствами ПВО минувшей ночью - Минобороны

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минобороны  ПВО  БПЛА  Украина  СВО  беспилотники  Аэрофлот 

20 июля — Mossovetinfo.ru — Российские средства ПВО за ночь над территорией московского региона было перехвачено 19 дронов, из них 16 летели на Москву. Сообщило Минобороны утром 20 июля.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 19 июля до 7.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
▫️ 38 БПЛА – над территорией Брянской области,
▫️ 19 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву,
▫️ 11 БПЛА – над территорией Калужской области,
▫️ 8 БПЛА – над территорией Тульской области,
▫️ 5 БПЛА – над территорией Орловской области,
▫️ 5 БПЛА – над территорией Нижегородской области,
▫️ 3 БПЛА – над акваторией Черного моря,
▫️ 2 БПЛА – над территорией Курской области,
▫️ 1 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▫️ 1 БПЛА – над территорией Рязанской области», - отмечено в сообщении Минобороны России.

Аэрокомпания «Аэрофлот» корректирует расписание путем переноса времени вылета или отмены рейсов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилет и вылет воздушных судов 20 июля, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту», – говорится в сообщении.
Все задействованные службы авиакомпании работают в усиленном режиме для минимизации сдвигов расписания, обеспечения информирования и обслуживания пассажиров на время ожидания в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минобороны  ПВО  БПЛА  Украина  СВО  беспилотники  Аэрофлот 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:21 В России 16 украинских БПЛА, летевших на Москву, перехвачены и уничтожены средствами ПВО минувшей ночью - Минобороны

18:51 Город (Москва и область) Фестиваль «Олимпийская Москва» посетили 150 тыс. человек

09:34 Другое 16 БПЛА уничтожено ночью над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву - Минобороны

09:21 Мнения Мария Захарова: Новый визионерский проект глобального глубинного государства - это искусственный интеллект

08:34 Город (Москва и область) Около шести триллионов рубле составляет ежегодная выручка занятых в московской арт-индустрии компаний - Собянин

Актуальные материалы

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

09:16 Мнения Весь «морально и физически устаревший жилфонд» в Москве ждет реновация

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru