16 украинских БПЛА, летевших на Москву, перехвачены и уничтожены средствами ПВО минувшей ночью - Минобороны

20 июля — Mossovetinfo.ru — Российские средства ПВО за ночь над территорией московского региона было перехвачено 19 дронов, из них 16 летели на Москву. Сообщило Минобороны утром 20 июля.



«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 19 июля до 7.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

▫️ 38 БПЛА – над территорией Брянской области,

▫️ 19 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву,

▫️ 11 БПЛА – над территорией Калужской области,

▫️ 8 БПЛА – над территорией Тульской области,

▫️ 5 БПЛА – над территорией Орловской области,

▫️ 5 БПЛА – над территорией Нижегородской области,

▫️ 3 БПЛА – над акваторией Черного моря,

▫️ 2 БПЛА – над территорией Курской области,

▫️ 1 БПЛА – над территорией Белгородской области,

▫️ 1 БПЛА – над территорией Рязанской области», - отмечено в сообщении Минобороны России.



Аэрокомпания «Аэрофлот» корректирует расписание путем переноса времени вылета или отмены рейсов. Об этом сообщила пресс-служба компании.



«В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилет и вылет воздушных судов 20 июля, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту», – говорится в сообщении.

Все задействованные службы авиакомпании работают в усиленном режиме для минимизации сдвигов расписания, обеспечения информирования и обслуживания пассажиров на время ожидания в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.